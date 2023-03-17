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1 час назад

Телеведущий Александр Гордон объяснил, почему подаренный ему пиджак Жириновского выставили на продажу

Мира Маркина

Телеведущий Александр Гордон передарил пиджак политика Владимира Жириновского другу. Тот выставил вещь на аукцион. Об этом Гордон рассказал "Газете.ру".

Телеведущий подтвердил, что на аукцион попал пиджак, который Гордон получил в подарок от Владимира Жириновского в программе "Политика". По словам Александра, около года назад он отдал вещь приятелю, а тот захотел продать подарок.

По словам Гордона, ему приходило письмо, в котором друг спрашивал разрешения выставить пиджак на продажу:

"Меня уверили, что деньги пойдут на благотворительность. Я не возражал", — пояснил телеведущий.

Бывшая жена телеведущего Александра Гордона показала их подросших детей

Ранее Александр Гордон обозвал коллегу в эфире.

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