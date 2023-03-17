Телеведущий Александр Гордон передарил пиджак политика Владимира Жириновского другу. Тот выставил вещь на аукцион. Об этом Гордон рассказал "Газете.ру" .

Телеведущий подтвердил, что на аукцион попал пиджак, который Гордон получил в подарок от Владимира Жириновского в программе "Политика". По словам Александра, около года назад он отдал вещь приятелю, а тот захотел продать подарок.