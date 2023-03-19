На шоу "Голос" произошел скандал

Скандал на шоу "Голос".

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Начались съемки нового сезона шоу «Голос». И уже случился очередной скандал. Между двумя наставниками — рэпером Бастой и Полиной Гагариной. Все произошло из-за выступления Василия Шквидорова с Сахалина. Он настолько поразил членов жюри своим голосом, что к нему повернули свои кресла сразу все наставники. И ждали, к кому же в команду он пойдет. Ведь, как в прежних сезонах, наставники выбирают себе участников. Однако на этом этапе они могут отправлять соперников в блок, тем самым, запрещая участнику выбирать этого человека в наставники.

Полина Гагарина выбрала Василия, однако тут же получила блок от Басты. Для нее это было очень неприятно. «Катастрофа! У меня просто разрыв сердца. Я с тобой больше не разговариваю», — обиделась звезда. Она даже выбежала на сцену, стараясь удержать участника. Потом ринулась к Басте с кулаками. «Василий, смотри на что я пошел. Во-первых я поругался с Гагариной. Во-вторых, меня избили прямо на рабочем месте» — пошутил Баста. В итоге, Василий все равно выбрал команду другого наставника — Владимира Преснякова. Потому что по словам участника, Пресняков — очень душевный.

Напомним, впервые за 11 лет существования, проект вышел без участия Дмитрия Нагиева. Зато со звездными дебютантами и даже новыми правилами. Из старожилов наставников остались только Полина Гагарина и Баста. Им компанию составили Антон Беляев, Владимир Пресняков и Леонид Агутин.