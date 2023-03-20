"Самое токсичное шоу": зрители возненавидели проект о красоте

В 2011 году на российском телевидении появилась отечественная адаптация британского телешоу Snog Marry Avoid («Поцеловать Жениться Избегать») под названием «Косметический ремонт». Создатели программы обещали, что покажут перевоплощения девушек и юношей и помогут им избавиться от безвкусных нарядов и кричащего макияжа. Телешоу было крайне популярным — тысячи зрителей наблюдали за изменениями участников проекта. Спустя 12 лет после премьеры программа внезапно стала популярна в TikTok — правда, скорее среди хейтеров, чем среди фанатов. Сегодня «Косметический ремонт» называют самым токсичным шоу на телевидении, в котором людей лишали индивидуальности и оскорбляли. За что популярный телепроект 2010-х о красоте возненавидели спустя много лет после его закрытия — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Хотел бы ее послать»

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В проект «Косметический ремонт» приходили молодые люди с ярким внешним видом: они отличались неординарным стилем в одежде, носили цветные волосы или броский макияж. Одной из участниц шоу была Татьяна, — студентка в возрасте 21 года. Девушка рассказывала, что училась на факультете дизайна, и считала, что уже выработала свой стиль.

«Обожаю клубы, обожаю тусовки, люблю отрываться по полной», — описывала себя участница проекта.

В качестве проблемы Татьяны авторы шоу обозначили розовый цвет, в который она была одета.

«Почему на тебе столько розового?» — спросил девушку вымышленный робот ПОД (преобразующий образ дрон), от лица которого в передаче проводили преображения.

«Всем блондинкам идет розовый, я хотела бы сделать весь мир розовым», — ответила Татьяну ПОДу.

Робот заявил, что видит в девушке «розовую угрозу для человечества», и предложил пройти программу «Преображение».

Критикуя Татьяну за внешний вид, он также заявил, что девушка выглядит несерьезно, а затем предложил обратиться к общественному мнению. Под этим робот подразумевал опрос, который проводился на улице среди мужчин и имел всего три варианта ответа: посмотрев на фотографию девушки, его участники должны были сказать, хотят ли они ее «снять», «послать» или жениться на ней.

«Как ты думаешь, что они ответят?» — обратился ПОД к Татьяне. «Жениться», — решила девушка.

Однако мнения мужчин с улицы разошлись с ожиданиями героини передачи.

«Это неприятная мне девушка. Я бы ее послал далеко куда-нибудь», «Я хотел бы ее послать», «Послал бы далеко и без хлеба», — ответили участники опроса, что расстроило Татьяну.

С девушки смыли яркий макияж, закололи ей челку и переодели из розового платья в голубую рубашку, джинсы и подтяжки. Затем в передаче новый опрос: мужчинам показывали фотографию Татьяны в новом образе, и все они утверждали, что хотели бы пообщаться с такой девушкой.

Спустя много лет после закрытия передача внезапно стала популярна в TikTok, старые выпуски также начали набирать просмотры на YouTube. Правда, современные зрители отнеслись к передаче критически:

«Мнение общественности — это только мужское мнение?», «Варианты ответов отвратительны даже для такого шоу». «Снять, жениться или послать? Может, создателям шоу нужно было ввести хоть один нормальный вариант ответа?», «Почему такие категоричные ответы?» — возмущались пользователи, спустя годы пересмотревшие программу.

Многие назвали девушку красивой и сочли, что ей идет розовый цвет, который так отвергали авторы шоу.

Некоторые пользователи TikTok рассказали, что много лет назад любили телешоу «Косметический ремонт» и не замечали, насколько оно грубое.

«Самая токсичная программа», — высказалась одна из пользовательниц платформы. «Раньше любимая программа была, но только сейчас понимаю, как это было ужасно», «Я в детстве красилась маминым косметосом, чтобы потом стереть салфетками и представить, что я в этой программе», «Я обожала эту программу», — вспоминали пользователи TikTok о проекте.

«Лишают людей индивидуальности»

«Косметический ремонт. Русская версия» — развлекательная передача для телеканала «Муз-ТВ» производства компании «ВайТ Медиа». Проект стал российской адаптацией британского телепроекта Snog, Marry, Avoid корпорации Endemol, суть его заключается в том, чтобы показать естественную красоту человека.

Ведущей шоу выступает российская актриса театра и кино Александра Ребенок, в кадре проекта представляющая противоположность участников программы: естественный макияж, однотонная одежда и, как правило, собранные волосы.

Над преображением участников и участниц шоу работают парикмахеры, стилисты, визажисты, а также ПОД. Все выпуски строятся по схожей схеме: сначала девушки подвергаются жесткой критике робота, а затем в шоу показывают результаты опроса, в котором случайные люди на улице соглашаются с ПОДом.

Далее робот приступает к следующему этапу под названием «Глубокое очищение», в котором участники снимают яркий макияж и меняют одежду. В конце этапа «Преображение» ПОД снова проводит опрос среди случайных людей на улице, которые хвалят новый образ участника проекта.

«Токсичное шоу. Лишают индивидуальности интересных людей со своим стилем», — комментируют пользователи старые выпуски «Косметического ремонта», доступные на YouTube.

«Шоу довольно интересное»

Сегодня большинство зрителей, смотревших в 2010-х «Косметический ремонт», признают, что в современных реалиях шоу смотрится неорганично. Бывшие зрители передачи, которых более десяти лет назад забавлял такой формат, сегодня в комментариях к выпускам удивляются, что программа была их любимым шоу в детстве.

Однако в начале 2010-х телешоу действительно пользовалось успехом. Согласно отзывам, датированным 2011 годом, многие считали советы ПОДа полезными и мечтали стать участниками проекта.

«Все лето смотрела, очень понравилось, особенно русская версия. Я бы сама не отказалась от "ремонта", сижу с ребенком, хочется выглядеть стильно. Я не имею в виду, что чем-то злоупотребляю, просто считаю, что эта передача отлично подойдет и для серых мышек. Увы, мне кажется, я ею стала», — писала телезрительница Марина.

По мнению Марины, проект помогал девушкам выглядеть красиво: им делали естественный макияж, меняли вычурный стиль на нормальную одежду. «Девушки очень преображаются после программы», — отмечала она.

«Смотрела эту передачу. Господи, там такие фрики встречаются, просто жуть... Если бы в жизни увидела своими глазами, упала бы, наверное. ПОД молодец!» — отзывалась о передаче в 2011 году зрительница Валерия.

По словам зрительницы «Косметического ремонта» Елены, суть программы заключалась в том, чтобы донести до людей пользу естественной красоты.

«Участниками передачи являются молодые девушки и парни, которые не смогли самостоятельно подобрать себе правильный стиль. Очень многие перебарщивают с косметикой, у большинства завышенное мнение о себе, кто-то не умеет правильно одеваться, кто-то вживается в образ кумира. Если честно, на участников порой смотреть просто страшно и вместе с тем смешно, а порой они выглядят просто вульгарно!» — комментировала проект Елена в 2011 году.

Зрительница «Косметического ремонта» Виктория тоже отмечала, что проект превращал девушек из «раскрашенных девиц» в «настоящих красавиц» с минимальным макияжем и максимально стильной приличной одеждой.

«Шоу довольно интересное. Поражает то, как девушки могут себя так уродовать накладными волосами, ресницами, ногтями, искусственным загаром, большим количеством блеска, безумным мейкапом, искусственной грудью даже», — высказывалась Виктория.

«Наигранно и диковато»

Несмотря на большой отклик аудитории в 2010-х годах, и тогда телепроект «Косметический ремонт» критиковали немало. Некоторые зрители отмечают, что программа всегда казалась им несколько неэтичной.

«Это нечто. Теперь понятно, почему меня раньше всегда отталкивало данное шоу», — высказывалась одна из его зрительниц.

Однако «токсичность» шоу, которую отмечают современные зрители, была не единственной причиной, по которой передача подвергалась критике. По мнению многих пользователей сети, в телешоу участвовали не обычные люди, а актеры.

«Несколько раз посмотрела эту передачу, подивилась персонажам, все не могла понять, как же некоторые вот так ходят. Если еще в британской версии, может, персонажи и реальные, то в русской — точно подставные, потому что несколько раз видела там актеров из других передач», — отмечала зрительница Ксения.

Многие сравнивали российскую адаптацию телешоу с оригинальным проектом Snog Marry Avoid.

«Если бы я не видела британскую версию, возможно, мне и понравилось бы. Но российская копия ужасна. Ведущая не умеет себя преподнести, ведет передачу отвратительно», — писала зрительница Лика.

По мнению зрительницы Яны, российская версия получилась заметно хуже оригинальной:

«Попытка адаптировать шоу в нашей стране, по-моему, вышла достойной, но все же оригинальная программа более продуманна. Цель шоу осталась той же — вернуть естественную красоту и показать, что человека красит не только косметика. Игра актеров немного слабая, не во всех ситуациях веришь героям программы».

Помимо этого, многие отмечают, что в передаче много ляпов, указывающих на то, что снимаются не обычные люди.

«Актеры никудышные. Просто нереально переигрывают. Удивление для них — это выпученные глаза. Они даже не могут выучить сценарий. Что уж о них говорить», — вспоминала одна из зрительниц шоу. «В одной из программ пришли две девушки, представились Таней и Яной, которым по 19 лет. Но ведущей они сказали, что им по 21. В общем, из зрителей делают каких-то идиотов», — вспоминала одна из зрительниц проекта.

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