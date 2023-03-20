На Первом канале продолжается шоу «Голос», а среди наставников проекта происходит самая настоящая битва за таланты. Однако после введения кнопки «блока» на одну из кураторов Полину Гагарину обрушилась волна критики.

«Теперь, помимо знаменитой красной кнопки, на креслах наставников есть еще панель с тремя кнопками блокировки. Если артист нажимает ее, то он лишает конкурента возможности выбрать исполнителя в свою команду», – передает Woman.ru.

Эта функция очень полюбилась Гагариной. В первом и втором выпусках она активно нажимала на «блок», чтобы насолить Владимиру Преснякову.

Из-за этого на Полину Гагарину ополчились зрители и требуют убрать ее из наставников шоу. В комментариях под выпуском поклонники недоумевают, сколько еще продюсеры шоу будут «терпеть ее выходки».