С 5 лет в кадре: карьера актрисы и ведущей Екатерины Стриженовой

20 марта отмечает свой день рождения популярная российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. В 2023 году ей исполняется 55 лет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Екатерина родилась в семье журналиста и учительницы. Ее отец – Владимир Токмань, был известен своей работой главного редактора в журнале «Студенческий меридиан». Однако он довольно рано умер – в 39 лет. Екатерине – его младшей дочери – на тот момент было всего 8 лет. Мать Стриженовой преподавала русский язык приезжим иностранцам. После смерти супруга она больше не вышла замуж.

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С самого раннего детства Екатерина снималась на телевидении. Уже в 5 лет она стала участницей съемок таких детских телевизионных передач, как «АБВГДейка» и «Веселые нотки». В 16 лет юная актриса получила главную роль в картине Бориса Дурова «Лидер» – там Стриженова сыграла роль Тани Корниловой. Там же она познакомилась со своим будущим мужем Александром Стриженовым.

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Благодаря такому раннему артистическому опыту, долгих размышлений по поводу выбора профессии у Екатерины не было – сразу после школьного выпускного она отправилась поступать в Московский Государственный Институт Искусства. Будущая телеведущая стала студенткой режиссерского курса.

Еще будучи студенткой Стриженова начала играть в театре, правда, ее театральная карьера не была столь богатой, сколько телевизионная – актрису всегда больше тянуло в кино и на экраны ТВ. В театре она сыграла около десяти ролей, чаще всего это были работы в антрепризных спектаклях.

Актриса начала активно сниматься в кино еще со времен учебы во МГИКе. Но первая яркая роль, которая прославила ее сразу и на всю страну, – это роль Мадлен, любовницы Д’Артаньяна в приключенческих фильмах «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя».

Кадр из фильма

Закрепился успех и после ее участия в картине «Графиня де Монсоро», которая вышла на экраны в 1997 году.

На счету Стриженовой около 50 ролей в кино. Из них не так много главных, но все же они есть: например, в кинолентах «Свой человек», «Ангелы смерти», «Другая жизнь», «Дедушка моей мечты» и другие. В какой-то момент Стриженова и вовсе перестала появляться в кино, посвятив себя телевидению.

Так, она стала одной из самых популярных ведущих Первого канала (ОРТ). Несколько десятилетий подряд она является ведущей передачи «Доброе утро». Помимо этого была задействована еще во многих тв-проектах: вела несколько программ с Александром Гордоном, долгое время являлась бессменной ведущей передачи «Время покажет», где успела поработать в паре с Петром Толстым, Артемом Шейниным, Натолием Кузичевым и Русланом Осташко.

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