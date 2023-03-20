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5 минут назад

Регина Тодоренко шокировала Тимура Родригеса, сев на шпагат

WomanHit.ru

Она решила продемонстрировать вертикальный шпагат, дабы посоревноваться в гибкости с участником.

Тодоренко шокировала Родригеса, сев на шпагат на шоу "Маска"
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В прошлом месяце стартовал новый сезон телепроекта, где Регина Тодоренко является одной из членов жюри. Новый выпуск запомнился раскрытием Феникса, которым оказалась певица Виктория Дайнеко, а также неожиданным трюком от самой судьи, сообщает «Вокруг ТВ».

Перед выступлением Пуделя Регина решила продемонстрировать вертикальный шпагат, чтобы посоревноваться в гибкости с участником. Тодоренко таким образом шокировала коллегу по шоу Тимура Родригеза, сидящего рядом.

«Регина, где тебя так растянуло? Вот это открытие!», — удивился ведущий.

ТВ,Регина Тодоренко,Виктория Дайнеко,
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