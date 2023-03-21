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1 час назад

Шведскую конкурсантку Евровидения-2023 подозревают в плагиате трека на русском языке

РИА "ФедералПресс"

Певица Loreen, участница Евровидения-2023 от Швеции, скопировала трек украинской исполнительницы Мики Ньютон на русском языке, считают пользователи Сети. В интернете уже появилась куча роликов, в которых песню фаворитки музыкального конкурса сравнивают с популярной в 2000-х композицией «В плену».

В видео на YouTube-канале Uni Dash Corn автор сравнил вступления песен «Tattoo» и «В плену», и они действительно похожи по звучанию. Кстати, Мика Ньютон тоже была конкурсанткой Евровидения.

Девушка стала четвертой в 2011 году с треком «Angel». К слову, это уже не первый разбор песни «Tattoo» шведки Loreen.

Недавно фанаты конкурса обнаружили схожесть трека с «Flying Free» группы Pont Aeri. Тем не менее исполнительнице из Швеции букмекеры пророчат победу с вероятностью в 40 %.

Если Loreen займет первое место, это будет ее вторая победа на музыкальном конкурсе – в 2012-м девушка выиграла с песней «Euphoria».

ТВ,Видео,Мика Ньютон,
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