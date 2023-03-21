Дайнеко рассказала, как "избивала" людей на съемках "Маски"

"Они были все время "избиты" моими крыльями, так как я мало что видела и поэтому не могла контролировать свои движения: развороты, ходьбу. Конечно, я старалась всегда сделать все максимально осторожно, понимая, что рядом могут быть танцоры, но все равно им доставалось практически на каждой программе", - поделилась певица.