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2 часа назад

Виктория Дайнеко рассказала, как "избивала" людей на съемках "Маски"

Газета.Ruиещё 2

Певица Виктория Дайнеко рассказала в беседе с изданием "Вокруг ТВ" о сложностях работы в костюме Феникса на шоу "Маска".

Дайнеко рассказала, как "избивала" людей на съемках "Маски"
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Дайнеко призналась, что ей было тяжело выступать и двигаться на сцене из-за тяжести наряда. Более того, огромный костюм часто задевал танцоров, из-за чего те получали по голове и другим различным частям тела.

"Они были все время "избиты" моими крыльями, так как я мало что видела и поэтому не могла контролировать свои движения: развороты, ходьбу. Конечно, я старалась всегда сделать все максимально осторожно, понимая, что рядом могут быть танцоры, но все равно им доставалось практически на каждой программе", - поделилась певица.

Исполнительница понадеялась, что никто на нее не обижается.

ТВ,Виктория Дайнеко,
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