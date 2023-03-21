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2 часа назад

Организаторы "Евровидения" назовут новые правила голосования для России к маю

Газета.Ru

Организатор международного музыкального конкурса "Евровидение", Европейский вещательный союз (EBU), в мае опубликует информацию о правилах голосования для жителей стран, не принимающих участия в конкурсе в 2023 году.

Организаторы "Евровидения" назовут новые правила голосования для РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу EBU.

Новые правила назовут незадолго до "Евровидения-2023", которое пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле (Великобритания).

За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе - это Россия, которая была отстранена от участия в "Евровидении" в 2022 году, и Белоруссия, отстраненная в 2021-м.

"Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование "остального мира", мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия", - рассказали в союзе.

На конкурсе в 2022 году победили представители Украины, но конкурс 2023 года был перенесен с территории этой страны в британский Ливерпуль из соображений безопасности. Известно, что представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса.

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