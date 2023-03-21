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53 минуты назад

Ведущая Анастасия Ивлеева раскрыла детали ограбления во время съемок в Африке

Катерина Саломе

Блогерша и ведущая шоу «Тревел Баттл» Анастасия Ивлеева рассказала о неприятном инциденте во время съемок. Подробностями она поделилась в своих соцсетях.

Звезда вспомнила случай со съемок выпуска в Намибии. Тогда ее соведущий Роман Каграманов стал жертвой грабителей. Это случилось, когда мужчина вышел из отеля за кофе, отметила Ивлеева.

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Анастасия предостерегла поклонников, отметив, что такие ситуации с туристами в африканском городе происходят сплошь и рядом. Поэтому она призвала россиян не ходить по улице в одиночку.

Ранее мы писали о том, что Ивлеева опубликовала снимки в нижнем белье.

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