Блогерша и ведущая шоу «Тревел Баттл» Анастасия Ивлеева рассказала о неприятном инциденте во время съемок. Подробностями она поделилась в своих соцсетях.

Звезда вспомнила случай со съемок выпуска в Намибии. Тогда ее соведущий Роман Каграманов стал жертвой грабителей. Это случилось, когда мужчина вышел из отеля за кофе, отметила Ивлеева.

Анастасия предостерегла поклонников, отметив, что такие ситуации с туристами в африканском городе происходят сплошь и рядом. Поэтому она призвала россиян не ходить по улице в одиночку.