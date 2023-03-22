Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
31 минуту назад

Полина Гагарина пошутила, что попала на "Фабрику звезд" по "блату"

Газета.Ruиещё 1

Певица Полина Гагарина в беседе с порталом PROZvezd пошутила, что попала на телешоу «Фабрика звезд» «по блату».

Гагарина пошутила, что попала на "Фабрику звезд" по "блату"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Меня взяли на «Фабрику» по… блату. Я была студенткой второго курса эстрадно-джазового училища, и мой педагог по вокалу предложила участвовать в телепроекте – она была хорошо знакома с Максом Фадеевым. Меня привели на дополнительный кастинг уже после основного набора, и там я прошла в шоу», — вспомнила Гагарина.

Она также подчеркнула, что не ностальгирует по тем временам. По словам исполнительницы, сниматься в «Фабрике звезд» было крайне непросто. Гагарина сравнила этот период со «страшным сном» и отметила, что не хотела бы вновь пережить подобные ощущения.

ТВ,Макс Фадеев,Полина Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий