Гагарина пошутила, что попала на "Фабрику звезд" по "блату"

«Меня взяли на «Фабрику» по… блату. Я была студенткой второго курса эстрадно-джазового училища, и мой педагог по вокалу предложила участвовать в телепроекте – она была хорошо знакома с Максом Фадеевым. Меня привели на дополнительный кастинг уже после основного набора, и там я прошла в шоу», — вспомнила Гагарина.