Маг рассказал о провокациях на съемках «Экстрасенсы»

Потомок аланских магов Константин Гецати рассказал о провокациях на съемках шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Они имели место с первых минут, сообщил сайт Star hit.

«Тот, кто провоцирует другого, как правило пытается вылезти за чужой счет, а значит он сам по себе слаб», — отметил Гецати.

Экстрасенс советовался с духами на предмет участия в шоу, и те ответили положительно. Потомок аланских магов признался, что для него важен не итог, а путь. Гецати добавил, что на съемочной площадке «царило любопытство».