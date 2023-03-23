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1 час назад

Маг рассказал о провокациях на съемках «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Слово и Дело

Потомок аланских магов Константин Гецати рассказал о провокациях на съемках шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Они имели место с первых минут, сообщил сайт Star hit.

Маг рассказал о провокациях на съемках «Экстрасенсы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Тот, кто провоцирует другого, как правило пытается вылезти за чужой счет, а значит он сам по себе слаб», — отметил Гецати.

Экстрасенс советовался с духами на предмет участия в шоу, и те ответили положительно. Потомок аланских магов признался, что для него важен не итог, а путь. Гецати добавил, что на съемочной площадке «царило любопытство».

Участие в шоу также подтвердил Александр Шепс. Новая «Битва сильнейших» стартует на канале ТНТ 1 апреля. В передаче зрители смогут увидеть финалистов и победителей прошлых сезонов «Битвы».

ТВ,Александр Шепс,
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