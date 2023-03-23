Комик Лисевский показал закулисье шоу "Что было дальше?"

Российский комик Богдан Лисевский показал закулисье популярного юмористического шоу "Что было дальше?". Соответствующее видео опубликовано в его YouTube-канале.
В ролике комик показал декорации шоу и зрительный зал, а также заявил, что будет присутствовать на сцене. Также в кадр попали участники проекта Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров, Илья Макаров и другие. Лисевский задал несколько вопросов ведущим проекта, утверждая, что они состоят в хороших отношениях, однако многие собеседники его проигнорировали.
Стоит отметить, что представители шоу не прокомментировали видео Лисевского и его утверждение о съемках нового выпуска.
Ранее стало известно, что на премьеру "Чебурашки" в Эстонии раскупили почти все билеты.