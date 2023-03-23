Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
44 минуты назад

Комик Лисевский показал закулисье шоу "Что было дальше?"

Мария Иглина

Российский комик Богдан Лисевский показал закулисье популярного юмористического шоу "Что было дальше?". Соответствующее видео опубликовано в его YouTube-канале.

Комик Лисевский показал закулисье шоу "Что было дальше?"
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

В ролике комик показал декорации шоу и зрительный зал, а также заявил, что будет присутствовать на сцене. Также в кадр попали участники проекта Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров, Илья Макаров и другие. Лисевский задал несколько вопросов ведущим проекта, утверждая, что они состоят в хороших отношениях, однако многие собеседники его проигнорировали.

Азамат Мусагалиев проговорился о закрытии трех шоу на ТНТ

Стоит отметить, что представители шоу не прокомментировали видео Лисевского и его утверждение о съемках нового выпуска.

Ранее стало известно, что на премьеру "Чебурашки" в Эстонии раскупили почти все билеты.

ТВ,Чебурашка,Нурлан Сабуров,Илья Макаров,Алексей Щербаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий