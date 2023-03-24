Зрители Первого канала потребовали убрать Гордона и Барановскую

Ведущие программы «Мужское / Женское» Юлия Барановская и Александр Гордон возмутили публику своим поведением во время эфира. Подробности сообщил портал «Утро.ру».
Зрителям не понравилось, как повели себя ведущие после обсуждения насущных проблем героя программы. В один момент Барановская и Гордон взяли друг друга за руки и начали петь.
«На всех шоу поют. Здесь хотя бы показывали настоящую жизнь, а теперь и этим запеть надо! Дуйте петь к Малахову», — высказали негодование зрители в соцсетях.
В программе «Мужское / Женское» ведущие вместе с гостями обсуждают различные вопросы и скандальные истории. Одним из основных посылов ток-шоу является помощь мужчинам и женщинам разобраться в отношениях.