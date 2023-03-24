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1 час назад

Зрители Первого канала потребовали убрать Гордона и Барановскую из-за «концерта» в эфире

Слово и Дело

Ведущие программы «Мужское / Женское» Юлия Барановская и Александр Гордон возмутили публику своим поведением во время эфира. Подробности сообщил портал «Утро.ру».

Зрители Первого канала потребовали убрать Гордона и Барановскую
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Зрителям не понравилось, как повели себя ведущие после обсуждения насущных проблем героя программы. В один момент Барановская и Гордон взяли друг друга за руки и начали петь.

«На всех шоу поют. Здесь хотя бы показывали настоящую жизнь, а теперь и этим запеть надо! Дуйте петь к Малахову», — высказали негодование зрители в соцсетях.

В программе «Мужское / Женское» ведущие вместе с гостями обсуждают различные вопросы и скандальные истории. Одним из основных посылов ток-шоу является помощь мужчинам и женщинам разобраться в отношениях.

ТВ,Юлия Барановская,Александр Гордон,Первый канал,
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