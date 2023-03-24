На ТВ выйдет новое шоу "Битва каверов"

"Я очень люблю программы, в которых показывают, какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране. Часто мы об этом просто забываем, - говорит Ида Галич. - И меня пробирало до мурашек! Что интересно, всем конкурсантам нужно быть одновременно и подражателями, и вокалистами, выступающими в своем стиле. И у них это прекрасно получается. Я до сих пор в шоке, правда!"