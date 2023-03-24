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1 час назад

На ТВ выйдет новое шоу "Битва каверов"

Российская Газета

24 марта в 21:00 на телеканале СТС - премьера вокального телешоу "Битва каверов" с ведущим-шоуменом и комиком Айдаром Гараевым. Оценивать выступления лучших кавер-групп со всей страны и ближнего зарубежья будут два постоянных члена жюри Сергей Жуков и Клава Кока и один звездный гость.

На ТВ выйдет новое шоу "Битва каверов"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В шоу участвуют более 40 музыкальных групп из разных городов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и с Кубы. В каждом выпуске команды представляют свои версии известных российских хитов, а жюри и зал, вмещающий 500 зрителей, голосуют за лучших. В конце сезона зрителей ждет большой трехчасовой суперфинал, который определит победителя.

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"Битва каверов" - это история не про то, кто лучше спел, а про возможность ребят из разных городов показать, что они не только хорошо играют, как кавер-группы, но и умеют креативить. Я и представить не мог, что песни "Любэ" будут так круто звучать в стиле рок, а "Хоп, мусорок" отлично ляжет на музыку The Pussycat Dolls. Уверен, это будет интересное шоу", - рассказывает Сергей Жуков.

Лидер "Руки Вверх!" признается, что не прочь найти в шоу подопечных для продюсирования: "А почему бы и нет? Мне очень понравилось, как выступал один из конкурсантов. Я с удовольствием возьму его контакты. Например, в декабре я также представил свой новый проект "Руки Вверх! Band". Это кавер-группа, которая сейчас активно ездит по стране и рвет залы".

В первых выпусках приглашенными судьями станут: Ида Галич, Сергей Светлаков, Антон Шастун, Владимир Сычев, Регина Тодоренко, Роман Постовалов, Анатолий Цой и другие звезды.

"Я очень люблю программы, в которых показывают, какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране. Часто мы об этом просто забываем, - говорит Ида Галич. - И меня пробирало до мурашек! Что интересно, всем конкурсантам нужно быть одновременно и подражателями, и вокалистами, выступающими в своем стиле. И у них это прекрасно получается. Я до сих пор в шоке, правда!"

Ведущему нового шоу Айдару Гараеву знакомы чувства участников: шоумен и сам записывает кавер-версии известных хитов для своего YouTube-канала.

"Сложнее, конечно, спеть свое. Во-первых, песню для начала надо придумать, а во-вторых, нужно правильно донести ее до зрителя. В случае с кавером задача у артиста немного проще. По сути берешь готовый хит и немного его перерабатываешь. Правда, могут возмутиться многочисленные поклонники этой песни. Например, когда пытаешься спародировать, к примеру, Цоя, обязательно приходят люди со словами: "Пацан, ну куда ты лезешь, остановись!", - делится Айдар.

ТВ,Антон Шастун,Ида Галич,Клава Кока,Анатолий Цой,Регина Тодоренко,Владимир Сычев,Сергей Жуков,Сергей Светлаков,
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