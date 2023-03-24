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2 часа назад

Телеведущий Оскар Кучера раскрыл размер зарплаты на «Муз-ТВ»

Катя Кобышева

Популярный российский телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал, сколько зарабатывал, когда работал на телеканале «Муз-ТВ».

Накануне Оскар Кучера стал гостем шоу журналистки Лауры Джугелии, которое вышло на YouTube. В ходе интервью он рассказал в том числе и о том, какой была его зарплата на «Муз-ТВ» в начале 2000-х годов.

«Начиналось, по-моему, с тысячи долларов», — вспомнил телеведущий.

Также он уточнил, что зарплата выплачивалась ежемесячно, а не за выход в эфир. До того, как Оскар Кучера пришел на телевидение, ведущий работал на радио, где зарабатывал 1500 долларов, отметил ведущий.

Напомним, что Оскар Кучера работал «Муз-ТВ» в период с 2001 по 2007 год и вел передачи «Сиеста», «Оскар-шоу», «Большая перемена», «10 наших».

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