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1 час назад

Финал "Евровидения" впервые будет транслироваться в британских кинотеатрах

Газета.Ruиещё 1

Финал международного песенного конкурса «Евровидение» впервые в истории будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах по всей Великобритании. Как сообщает Deadline, эту информацию подтвердили в Европейском вещательном союзе (EBU).

Финал "Евровидения" впервые будет транслироваться в британских кинотеатрах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В «Евровидении-2022» победила группа Kalush Orchestra из Украины, но конкурс 2023 года был перенесен с территории этой страны в британский Ливерпуль из соображений безопасности. Известно, что представитель Украины сразу пройдет в финал «Евровидения», который состоится 13 мая.

За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе. К ним относятся Россия, отстраненная от участия в «Евровидении» в 2022 году, и отстраненная в 2021-м Белоруссия.

«Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование «остального мира», мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия», — рассказали в союзе.

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