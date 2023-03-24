Певец ВладиМир призвал создать в России альтернативу «Евровидению»

Певец ВладиМир в комментарии для «Слово и Дело» отметил, что без «Евровидения» Россия ничего не не потеряла.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По решению Европейского вещательного союза, в 2023 году Россия снова не будет участвовать в конкурсе «Евровидение». Невозможность участия нашей страны в конкурсе обусловлена ситуацией вокруг Украины. Несмотря на то, что победителем «Евровидения-2022» стала Украина, Киев был лишен права проведения конкурса в 2023 году из-за того, что во время выступления участники из Незалежной нарушили правила, делая политические заявления прямо со сцены.

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Принимать конкурс будет Великобритания, представитель которой в 2022 году занял второе место. Конкурс «Евровидение» уже давно не имеет никакого отношения к музыке. Сейчас это пространство для политических игр, которые противоречат сути конкурса – стремление к всеобщему взаимопониманию и единству через искусство. Таким мнением в комментарии для «Слово и Дело» поделился российский певец ВладиМир. Он отметил, что Россия должна сама создать престижный конкурс, в котором захотят принять участие представители разных стран. Такой конкурс действительно будет пользовать спросом, так как «Евровидение» уже давно дискредитировало себя – от участия в грядущем конкурсе отказались несколько европейских стран.

«В целом международные конкурсы нужны России. И Россия, в том числе и в музыкальной сфере должна быть в повестке, должна участвовать в международных конкурсах. Но если брать конкретно “Евровидение”, я считаю, что Россия точно ничего не потеряла. Этот конкурс давно стал очень политизированным, уже давно не про музыку. Я думаю, что Россия должна сама инициировать такие конкурсы, создавать свои фестивали – на примере фестиваля “Белые ночи”, и делать их международными. И скорее приглашать к себе представителей других стран, чтобы в объективной и равной борьбе выигрывали те, кто по-настоящему сильнее и интереснее», — сказал Владимир Киселев-младший.