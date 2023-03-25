Бледанс будет "более жестко" себя вести в новых "Звездах в Африке"

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в беседе с Telegram-каналом "Звездач", что очень хочет снова принять участие в шоу "Звезды в Африке".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Бледанс уверена, что придет на проект еще раз. Артистка собирается вести себя "более жестко" в новом сезоне.

"Не хочу делать работу над ошибками, знаю одно: Африка раскрыла во мне эмоции, которые я держала в себе", - поделилась ведущая.

Во время съемок в шоу "Новые звезды в Африке" Бледанс часто конфликтовала с участниками проекта.

Одним из самых громких скандалов стала ссора с блогершей Марией Погребняк. Ведущая высмеяла девушку за увлечение пластическими операциями и назвала "силиконовой". Она также отнесла блогершу к тем людям, которые "выглядят на одно лицо".