Бледанс будет "более жестко" себя вести в новых "Звездах в Африке"

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в беседе с Telegram-каналом "Звездач", что очень хочет снова принять участие в шоу "Звезды в Африке".
Бледанс уверена, что придет на проект еще раз. Артистка собирается вести себя "более жестко" в новом сезоне.
"Не хочу делать работу над ошибками, знаю одно: Африка раскрыла во мне эмоции, которые я держала в себе", - поделилась ведущая.
Во время съемок в шоу "Новые звезды в Африке" Бледанс часто конфликтовала с участниками проекта.
Одним из самых громких скандалов стала ссора с блогершей Марией Погребняк. Ведущая высмеяла девушку за увлечение пластическими операциями и назвала "силиконовой". Она также отнесла блогершу к тем людям, которые "выглядят на одно лицо".
23 марта Бледанс пошутила над новым бизнесом Погребняк. Ведущая посчитала, что было бы здорово, если бы блогерша пожертвовал деньги с проекта на благотворительность, нацеленную на помощь людям с синдромом Дауна.