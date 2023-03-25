На ТНТ стартует новый сезон шоу "Музыкальная интуиция"

25 марта на телеканале ТНТ стартует второй выпуск шоу "Музыкальная интуиция". В первом выпуске звездные команды возглавят Ольга Бузова и Стас Костюшкин.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Напомним, "Музыкальная интуиция" появилась в эфире телеканала ТНТ в минувшем году. Это одновременно музыкальное, детективное и юмористическое шоу.

Правила таковы: шесть звездных судей делятся на две команды. Они должны угадать, кто из десяти участников поет, а кто только открывает рот. Участники выступают за ширмой, судьи видят лишь их силуэты. За победу команда получает деньги.

Как сообщает "Вокруг. ТВ" во время записи выпуска Бузова даже немного поспорила с Костюшкиным из-за одного из участников с атлетичной фигурой. Костюшкин выразил мнение, что с накачанными мышцами петь невозможно из-за того, что дыхание становится прерывистым, правда, умолчал, что длительное время в его группе "Чай вдвоем" эксплуатировали образ накачанных мачо.

Бузова же, судя по всему, выразила позицию, что петь парень может.