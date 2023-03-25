Гагарина высказала желание уйти с проекта «Голос»

Наставница музыкального телепроекта расплакалась в эфире нового выпуска.

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В самом начале пятничного выпуска телепроекта Полина Гагарина вступила в полемику с другим наставником, Бастой. Василий Вакуленко (настоящее имя исполнителя, прим. ред.) постоянно шутит над певицей, а в этот раз часто перебивал ее. Гагарина обиделась на коллегу.

Однако, желание уйти с проекта было вызвано не только этим, но и поступком одной из участниц. Конкурсантка исполнила песню Гагариной и привела ее в восторг своим исполнением. Певица даже спела с ней дуэтом.

Тем не менее, участница выбрала в наставники вовсе не Гагарину, отдав предпочтение команде Басты.

Полину эта ситуация очень расстроила, она расплакалась, объявила, что хочет уйти из «Голоса» и покинула кресло наставника.