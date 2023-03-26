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3 часа назад

Певица Ольга Бузова появилась в откровенном наряде на шоу «Музыкальная интуиция»

Слово и Дело

Телеведущая и певица Ольга Бузова пришла на съемки первого выпуска нового сезона шоу «Музыкальная интуиция» в смелом наряде.

Певица Ольга Бузова появилась в откровенном наряде на шоу «Музыкальная интуиция»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На телеканале ТНТ начался третий сезон популярного музыкального проекта. В качестве гостьи на шоу пришла и Бузова. Перед зрителями артистка появилась в откровенном наряде: прозрачном топе и юбке с большим разрезом. Образ певицы дополнили черные кружевные перчатки и белые сапоги на высоком каблуке.

«Настоящие певцы, даже не певцы, а люди, которые любят музыку, они, на самом деле, поют везде. Вот я тоже пою и в душе, и в машине, и в гримерке. Неважно, нравится или не нравится кому-то. Я пою всегда!» — заявила звезда во время одного из конкурсов.

Слово и дело

Напомним, ранее Бузова опубликовала в соцсетях поздравление для матери с днем рождения и намекнула, что готова помириться со своей младшей сестрой.

ТВ,Ольга Бузова,
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