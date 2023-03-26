Певица Ольга Бузова появилась в откровенном наряде на шоу «Музыкальная интуиция»

«Настоящие певцы, даже не певцы, а люди, которые любят музыку, они, на самом деле, поют везде. Вот я тоже пою и в душе, и в машине, и в гримерке. Неважно, нравится или не нравится кому-то. Я пою всегда!» — заявила звезда во время одного из конкурсов.