— Никогда не думал, что он может прийти сюда, но видать, жизнь заставила, и пришел Тимати. Очень здорово скрываешь свою сущность, но я-то ее знаю. Зачем ты скрывал столько времени, что умеешь петь? Я его никогда за певца не считал, а это потрясающий вокалист, — заявил король российской эстрады.