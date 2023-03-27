В передаче «Маска» на НТВ осталось девять участников, жюри продолжают делать предположения и угадывать личности, которые скрываются за красочными костюмами. Председатель Филипп Киркоров считает, что в образе Ворона прячется рэпер Тимати.
После очередного выступления персонажа артист окончательно убедился в своем мнении. Он разговаривал с участником шоу так, будто перед ним и вправду стоит Тимати.
— Никогда не думал, что он может прийти сюда, но видать, жизнь заставила, и пришел Тимати. Очень здорово скрываешь свою сущность, но я-то ее знаю. Зачем ты скрывал столько времени, что умеешь петь? Я его никогда за певца не считал, а это потрясающий вокалист, — заявил король российской эстрады.