Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о новом сезоне шоу

Александр Шепс, который выиграл в "Битве экстрасенсов" готовится к поединку с братом и "ведьмовским ловушкам" в шоу ТНТ "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Об этом он рассказал Teleprogramma.pro.

© Соцсети

По словам Шепса, больше всего его интригует соперничество с братом Олегом. Кроме того, поскольку в проекте встретятся самые сильные экстрасенсы, участникам будет важно заботиться не только о людях, которым они помогают, но и о собственной безопасности.

"Это уже задача совсем другого уровня. Например, если ты проходишь испытание последним, то можно нарваться на разные ведьмовские ловушки", — пояснил Александр.