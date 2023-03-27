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Победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс рассказал, что будет в новом сезоне шоу

Александр Шепс, который выиграл в "Битве экстрасенсов" готовится к поединку с братом и "ведьмовским ловушкам" в шоу ТНТ "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Об этом он рассказал Teleprogramma.pro.

Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о новом сезоне шоу
© Соцсети

По словам Шепса, больше всего его интригует соперничество с братом Олегом. Кроме того, поскольку в проекте встретятся самые сильные экстрасенсы, участникам будет важно заботиться не только о людях, которым они помогают, но и о собственной безопасности.

"Это уже задача совсем другого уровня. Например, если ты проходишь испытание последним, то можно нарваться на разные ведьмовские ловушки", — пояснил Александр.

Шепс состоял в отношениях с коллегой по "Битве экстрасенсов" Мэрилин Керро, пара рассталась скандально. Снова встретиться в качестве соперников с бывшей возлюбленной Шепсу неинтересно. По его словам, поединок с братом привлекает его гораздо сильнее.

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