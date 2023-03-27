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2 часа назад

Настасья Самбурская удивила Любовь Успенскую на шоу "Три аккорда"

Российская Газетаиещё 1

Настасья Самбурская, звезда сериала "Универ. Новая общага" произвела фурор на шоу "Три аккорда". Она выступила в дуэте с Алексеем Глызиным и удостоилась комплиментов жюри.

Самбурская удивила Успенскую на шоу "Три аккорда"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Глызин и Самбурская вместе исполнили песню "Две души". Выбор песни весьма удивил Любовь Успенскую. Певица отметила, что образ Самбурской не вяжется с лирическими композициями и она даже представить себе не могла, что актриса возьмет такую песню для выступления. Любовь Успенская призналась, что по ее мнению Самбурская могла бы слушать шансон или блатную музыку.

Тем не менее, результат Успенскую восхитил.

- Спели потрясающе. Настолько душевно, как будто я услышала пластинку, - сказала певица и поставила Самбурской высший балл.

Стоит отметить, что Самбурская поет не только в телешоу. Она активно строит музыкальную карьеру. В ближайшее время артистка выступит на концерте "Золотой микрофон", а в начале марта она презентовала фанатам новую песню "Сильная".

Поет, к слову, и другой актер из сериала "Универ" Виктор Гогунский. Недавно он представил клип на песню "Оревуар".

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