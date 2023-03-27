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1 час назад

Комик Городницкий рассказал о финансовых трудностях в начале карьеры

Lenta.ru

Известный российский комик, участник КВН Евгений Городницкий рассказал о финансовых трудностях в начале карьеры в «Клубе веселых и находчивых». Воспоминаниями он поделился в интервью, доступном на Московского авиационного института (МАИ).

Городницкий рассказал о финансовых трудностях в начале карьеры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летний юморист отметил, что в КВН стал играть в 2008 году.

«Я ел "Дошираки" на сборах, у нас не было денег. Я такой: "Мама, дай денег на реквизит". [Она отвечала:] "Какой реквизит? У тебя завтра математика"», — рассказал он.

Городницкий начал участвовать в КВН в школьные годы в родном Комсомольске-на-Амуре. Неоднократно становился чемпионом лиг различного уровня. В настоящий момент играет в составе команды КВН «Сборная МАИ». Также снимался в телепроектах «Comedy Баттл» и «Импровизация. Команды».

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