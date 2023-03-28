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4 часа назад

Участник «Маски» Ваня Дмитриенко рассказал о сложностях шоу

Катерина Саломе

17-летний певец Ваня Дмитриенко в последнем сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ выступал в костюме Ворона. В беседе с Teleprogramma.pro он поделился деталями со съемок проекта.

Участник «Маски» рассказал о сложностях шоу
Фото: Кадр из шоу «Маска»Кадр из шоу «Маска»

По словам музыканта, амплуа на сцене сдержанного, бдительного и слегка надменного Ворона – полная противоположность его характеру. Сам он себя называет простым и общительным парнем, который может и повеселиться, и похихикать.

Тем не менее, по словам артиста, он намеренно выбрал этот образ. Ему хотелось чего-нибудь контрастного – попробовать себя в новой роли. И хотя у него была опция выбрать костюм Красного Перца, он все равно отдал предпочтение Ворону.

«Перебарывать себя, находить силы, чтобы в моем очень теплосохраняющем костюме держаться на качелях, работая на такой высоте, оказалось для меня самым трудным», – признался Ваня.

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Также Дмитриенко далось непросто постоянно находиться в статичном положении. Чтобы не выдать себя, он старался как можно меньше двигаться. И, по его словам, пришлось хорошенько поработать над вокалом.

Ранее мы писали о том, что известная юмористка призналась, что хочет уйти с шоу на ТНТ.

ТВ,Маска,
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