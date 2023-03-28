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1 час назад

Авербух о «Ледниковом периоде»: «Считаю, что проект надо на время отпустить»

Sports.ru

Илья Авербух рассказал, планируется ли новый сезон «Ледникового периода».

Авербух о «Ледниковом периоде»: «Проект надо на время отпустить»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Решение принимает руководство Первого канала. Мне кажется, логично сделать передых. Все должно срастись, нужно отдохнуть, набраться эмоций, чтобы выйти на новый уровень.

Но если предложение поступит — я буду работать. Хотя чисто энергетически считаю, что проект надо на время отпустить.

А вот проект «Ледниковый период. Дети» был бы полезным и важным. Многие ребята, кто проходил через него, уже стучатся во взрослые сборные и даже становятся лидерами — Софья Акатьева, Арсений Федотов, Настя Зинина, Василиса Кагановская — это все дети «Ледникового периода», – сказал Авербух.

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