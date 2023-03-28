Авербух о «Ледниковом периоде»: «Проект надо на время отпустить»

Илья Авербух рассказал, планируется ли новый сезон «Ледникового периода».

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«Решение принимает руководство Первого канала. Мне кажется, логично сделать передых. Все должно срастись, нужно отдохнуть, набраться эмоций, чтобы выйти на новый уровень.

Но если предложение поступит — я буду работать. Хотя чисто энергетически считаю, что проект надо на время отпустить.