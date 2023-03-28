Шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" стартует в апреле

Телешоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" - на ТНТ, с 1 апреля, в 19:30

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На телеканале ТНТ 1 апреля - премьера шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". За звание лучшего из лучших будут биться девять самых мощных магов, колдунов и медиумов. Им предстоит выявить сильнейшего в ходе мистического турнира.

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В каждом выпуске участники будут проходить испытания, а члены жюри, зрители и сами экстрасенсы определят тех, кто сделал это лучше, а кому стоит продолжить практиковать свои умения. В финале определится лучший эзотерик 2023 года.

Участники шоу - братья-медиумы Александр и Олег Шепсы, аланский провидец Константин Гецати, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко, ясновидящая Лина Джебисашвили и темный маг Влад Череватый, а также чернокнижник Дмитрий Матвеев.

Ведущий шоу - актер Марат Башаров. "Мы с продюсерами 15 лет ждали этого момента, когда мы сможем сделать битву, где соберутся самые сильные финалисты, победители. И вот, наконец-то это свершилось. Когда мы начали съёмки, конкуренция чувствовалась с первой встречи. Очень сильная конкуренция. Если на обычной битве кто-то ведёт себя более сдержанно, а кто-то менее, то здесь все били себя кулаком в грудь и кричали: "Я лучший, я пришел сюда только за победой, я докажу, что я самый сильный". Я думаю, что это будет знатная охота, знатная битва. Даже то, что я уже видел - искры летят", - анонсирует шоу Башаров.

Прямая речь

Марьяна Романова, финалистка 21-го сезона "Битвы":

"Я сразу согласилась принять участие. За последние 2 года в моей магической практике произошли огромные изменения. Я получила посвящение в тёмный шаманизм, и новые практики проросли в то, чем я занимаюсь последние 20 лет. Я совмещаю исконную деревенскую магию и древние техники работы с Духами. Сейчас в своей силе, в самом ее соку. Мне хочется рассказать об этом. Я хочу показать новые грани моей силы".

Дмитрий Матвеев, победитель 20-го сезона "Битвы":