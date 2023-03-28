"Евровидение-2023" может попасть под блокировку Роскомнадзора

Ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение-2023» может быть заблокирован Роскомнадзором. Причиной для этого послужит наличие на конкурсе пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что пропаганда ЛГБТ в СМИ и в интернете запрещена российским законодательством. За нее предусмотрено ограничение доступа к информационным ресурсам и административная ответственность.

Отметим, что в этом году конкурс состоится в мае в Ливерпуле. Это восьмой раз, когда «Евровидение» проводится в Великобритании, четыре из которых проходили в Лондоне.