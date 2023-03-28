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4 часа назад

"Евровидение-2023" может попасть под блокировку Роскомнадзора

Катерина Саломе

Ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение-2023» может быть заблокирован Роскомнадзором. Причиной для этого послужит наличие на конкурсе пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Евровидение-2023" может попасть под блокировку Роскомнадзора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Роскомнадзоре подчеркнули, что пропаганда ЛГБТ в СМИ и в интернете запрещена российским законодательством. За нее предусмотрено ограничение доступа к информационным ресурсам и административная ответственность.

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Отметим, что в этом году конкурс состоится в мае в Ливерпуле. Это восьмой раз, когда «Евровидение» проводится в Великобритании, четыре из которых проходили в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что Азамат Мусагалиев проговорился о закрытии трех шоу на ТНТ.

ТВ,Азамат Мусагалиев,Роскомнадзор,
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