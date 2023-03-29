Звезда "Интернов" стала ведущей шоу "СуперЖенщина"

Актриса Светлана Пермякова стала ведущей программы "СуперЖенщина" на ТВ-3. Об этом сообщает StarHit.
Проект в формате викторины на темы кулинарии, воспитания детей и ведения хозяйства покажет труд домохозяек со всех сторон.
Участницы, которые будут бороться за звание суперженщины, будут проходить различные испытания от Пермяковой. Победительницу ждет денежный приз.
"Я безусловно считаю себя суперженщиной, потому что умею заботиться не только о своей карьере, выступать на сцене и сниматься, но и о своей семье", - утверждает Пермякова.
Звезда сериала "Интерны" рассказала, что содержит собственную ферму и огород. Актриса считает, что ведение хозяйства - не только хобби, поскольку требует "много навыков и терпения".
Светлана Пермякова в 40 лет стала матерью, она родила дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе ее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка на свет они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты. По словам актрисы, она никогда не препятствовала общению бывшего возлюбленного с Варварой.