Звезда "Интернов" стала ведущей шоу "СуперЖенщина"

"Я безусловно считаю себя суперженщиной, потому что умею заботиться не только о своей карьере, выступать на сцене и сниматься, но и о своей семье", - утверждает Пермякова.

Светлана Пермякова в 40 лет стала матерью, она родила дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе ее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка на свет они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты. По словам актрисы, она никогда не препятствовала общению бывшего возлюбленного с Варварой.