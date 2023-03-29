В России будет выходить шоу "КВН.Дети"

1 апреля в День смеха телеканал "Солнце" покажет большое семейное шоу "КВН.Дети".
Российский Союз Молодежи при поддержке Фонда президентских грантов и Клуба веселых и находчивых эксклюзивно для "Солнца" подготовил новый сезон игры, на которой выросло не одно поколение.
Как анонсируют создатели, в программе соревнуются дети, но по взрослым правилам.
В сезоне программы "КВН.Дети", который будет выходить на канале "Солнце" по субботам в 17:00, примут участие 32 лучшие детские команды КВН из 23 регионов России и двух городов республики Беларусь. Среди членов жюри: Екатерина Скулкина, Дмитрий Хрусталев, Миа Бойко, Юлия Ковальчук, Настя Bad Barbie и Дмитрий Кожома, а вести проект будет уже сыгранная пара: Таисия Маслякова (внучка Александра Васильевича) и квнщик Степан Лукин. Создатели проекта и команда "Солнца" уверены, что яркая новинка на телевидении соберет у экранов всю семью.
"Международный союз КВН приветствует новый семейный развлекательный телеканал "Солнце" и желает команде канала яркого будущего! Здорово, что ваш первый телесезон мы начинаем вместе. Детский КВН уже более 20 лет позволяет юным талантам проявить себя, а многие выпускники сезонов уже известны миллионам зрителей. Пусть первые шаги будущих звезд экрана будут яркими и запоминающимися для всей аудитории детей и их родителей!" - говорит генеральный директор ООО "ТТО "АМиК" Александр Масляков.
"Нашему каналу всего три с половиной месяца, и всё это время он развивается, ищет новые форматы и программные предложения для семейной аудитории. Пока получается неплохо - ТВ-премьеры "Манюни" и "Академии Сверхъестественного" стали большими эфирными событиями... Но, принимая решения о постановке в сетку тех или иных продуктов, мы не гонимся только за рейтингами - для нас очень важно быть социально значимым каналом, и "КВН. Дети" полностью вписывается в эту стратегию...", - отмечает генеральный продюсер канала "Солнце", Рубен Оганесян.