В России будет выходить шоу "КВН.Дети"

"Нашему каналу всего три с половиной месяца, и всё это время он развивается, ищет новые форматы и программные предложения для семейной аудитории. Пока получается неплохо - ТВ-премьеры "Манюни" и "Академии Сверхъестественного" стали большими эфирными событиями... Но, принимая решения о постановке в сетку тех или иных продуктов, мы не гонимся только за рейтингами - для нас очень важно быть социально значимым каналом, и "КВН. Дети" полностью вписывается в эту стратегию...", - отмечает генеральный продюсер канала "Солнце", Рубен Оганесян.