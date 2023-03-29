$76.45+0.1482.39-0.75
3 часа назад

В России будет выходить шоу "КВН.Дети"

Российская Газета

1 апреля в День смеха телеканал "Солнце" покажет большое семейное шоу "КВН.Дети".

В России будет выходить шоу "КВН.Дети"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Российский Союз Молодежи при поддержке Фонда президентских грантов и Клуба веселых и находчивых эксклюзивно для "Солнца" подготовил новый сезон игры, на которой выросло не одно поколение.

Видео дня

Как анонсируют создатели, в программе соревнуются дети, но по взрослым правилам.

В сезоне программы "КВН.Дети", который будет выходить на канале "Солнце" по субботам в 17:00, примут участие 32 лучшие детские команды КВН из 23 регионов России и двух городов республики Беларусь. Среди членов жюри: Екатерина Скулкина, Дмитрий Хрусталев, Миа Бойко, Юлия Ковальчук, Настя Bad Barbie и Дмитрий Кожома, а вести проект будет уже сыгранная пара: Таисия Маслякова (внучка Александра Васильевича) и квнщик Степан Лукин. Создатели проекта и команда "Солнца" уверены, что яркая новинка на телевидении соберет у экранов всю семью.

"Международный союз КВН приветствует новый семейный развлекательный телеканал "Солнце" и желает команде канала яркого будущего! Здорово, что ваш первый телесезон мы начинаем вместе. Детский КВН уже более 20 лет позволяет юным талантам проявить себя, а многие выпускники сезонов уже известны миллионам зрителей. Пусть первые шаги будущих звезд экрана будут яркими и запоминающимися для всей аудитории детей и их родителей!" - говорит генеральный директор ООО "ТТО "АМиК" Александр Масляков.

"Нашему каналу всего три с половиной месяца, и всё это время он развивается, ищет новые форматы и программные предложения для семейной аудитории. Пока получается неплохо - ТВ-премьеры "Манюни" и "Академии Сверхъестественного" стали большими эфирными событиями... Но, принимая решения о постановке в сетку тех или иных продуктов, мы не гонимся только за рейтингами - для нас очень важно быть социально значимым каналом, и "КВН. Дети" полностью вписывается в эту стратегию...", - отмечает генеральный продюсер канала "Солнце", Рубен Оганесян.

ТВ,Дмитрий Кожома,Юлия Ковальчук,Екатерина Скулкина,Дмитрий Хрусталев,Александр Масляков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий