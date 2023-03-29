Звезда КВН раскрыл главную проблему современных комиков

Звезда КВН Михаил Башкатов рассказал, что современным комикам стало тяжело шутить на злободневные темы. Об этом комик, актер и ведущий рассказал в интервью проекту «Так сказать» на YouTube.

По словам Михаила Башкатова, юмористы привыкли высмеивать все, но теперь не могут шутить на актуальные злободневные темы, потому что в обществе стали делить все на "черное" и "белое", а людей — на "какие-то кучки".