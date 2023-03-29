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1 час назад

Звезда КВН Михаил Башкатов назвал главную проблему современных комиков

Диана Товсепова

Звезда КВН Михаил Башкатов рассказал, что современным комикам стало тяжело шутить на злободневные темы. Об этом комик, актер и ведущий рассказал в интервью проекту «Так сказать» на YouTube.

Звезда КВН раскрыл главную проблему современных комиков
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам Михаила Башкатова, юмористы привыкли высмеивать все, но теперь не могут шутить на актуальные злободневные темы, потому что в обществе стали делить все на "черное" и "белое", а людей — на "какие-то кучки".

«Пошутил вдруг — и все, тебя записали в какой-нибудь не тот лагерь, и все, дальше оправдывайся, извиняйся», — негодует артист.

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Ранее комик Лисевский показал закулисье шоу "Что было дальше?".

ТВ,Михаил Башкатов,
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