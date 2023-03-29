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Популярный стилист рассказал о попадании в новое шоу на НТВ

Популярный российский стилист, эксперт моды Владислав Лисовец объяснил, как он попал в новое шоу «Модный vs Народный» на телеканале НТВ. О причинах, которые побудили его согласиться на работу над проектом, он рассказал журналисту Давиду Виннеру, интервью вышло на YouTube.

Популярный стилист рассказал о попадании в новое шоу на НТВ
© Lenta.ru

Говоря о том, почему он согласился сниматься в новом проекте, в то время как раньше отказывался от множества предложений, Лисовец заявил, что изменилось время. Стилист также назвал причиной тот факт, что ему было скучно и в какой-то степени грустно.

«И я понимаю, что, может быть, мое появление на телевидении, с одной стороны, даст стильным и модным людям ощущение, что все в порядке, а во-вторых, накопленный опыт надо отдавать. Пока ты востребован, надо этим пользоваться», — добавил эксперт моды.

По словам Лисовца, когда ему позвонили с предложением о работе в программе «Модный vs Народный», он сразу ответил согласием. Кроме того, стилист счел, что будет интересно поработать в проекте с певицей Надеждой Бабкиной.

Шоу «Модный vs Народный», посвященное имиджу, начало выходить на НТВ в марте 2023 года. В программе эксперты помогают участникам изменить образ. Лисовец и Бабкина выступают ведущими, акцент при этом делается на их разном подходе к имиджу.

Ранее Лисовец посоветовал женщинам избавиться от трех вещей в гардеробе. В частности, он заявил, что узкие джинсы устарели.

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