Зрители потребовали выгнать певицу Долину из «Трех аккордов»

Гневные комментарии с требованием прогнать Долину начали появляться на сайте передачи 29 марта. Зрителей не устроил подход исполнительницы песни «Погода в доме» к судейству.

«Со всем уважением к Ларисе Долиной, есть вопрос: зачем она пришла на этот проект?» — возмутился один из комментаторов.

Поклонники шоу также оказались не в восторге и от нового сезона проекта. Вопросы у них вызвали в том числе и нововведения в вопросе вынесения оценок номерам участников.