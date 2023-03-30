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1 час назад

Телезрители потребовали выгнать певицу Ларису Долину из шоу «Три аккорда»

Слово и Дело

Поклонники музыкальной передачи «Три аккорда», выходящей в эфире Первого канала, остались недовольны присутствием среди членов жюри певицы Ларисы Долиной. Телезрители потребовали убрать ее из проекта.

Зрители потребовали выгнать певицу Долину из «Трех аккордов»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Гневные комментарии с требованием прогнать Долину начали появляться на сайте передачи 29 марта. Зрителей не устроил подход исполнительницы песни «Погода в доме» к судейству.

«Со всем уважением к Ларисе Долиной, есть вопрос: зачем она пришла на этот проект?» — возмутился один из комментаторов.

Поклонники шоу также оказались не в восторге и от нового сезона проекта. Вопросы у них вызвали в том числе и нововведения в вопросе вынесения оценок номерам участников.

ТВ,Первый канал,
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