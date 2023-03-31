Погребняк осудила Милохина за уход из "Ледникового периода"

Мария Погребняк, супруга экс-футболиста национальной команды России по футболу Павла Погребняка, прокомментировала решение Дани Милохина покинуть шоу «Ледниковый период». Ее слова передает Sport24.
«Ты должен думать не только о себе, но и о своем партнере. Мне было очень обидно за Медведеву. Есть такая вещь, как ответственность. Если человек один раз так сделал, то он может и второй. Надо образовывать нашу молодежь, что ответственность — это очень важно», — сказала Погребняк.
Напомним, что Евгения Медведева в середине сезона лишилась своего партнера блогера Дани Милохина. Для многих его уход стал шоком. Накануне своего ухода блогер пребывал в хорошем настроении и провел тренировку. В прошлом сезоне пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.
Ранее Даня Милохин был замечен в Дубае на прогулке с бывшей возлюбленной Юлей Гаврилиной.