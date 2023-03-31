Погребняк осудила Милохина за уход из "Ледникового периода"

«Ты должен думать не только о себе, но и о своем партнере. Мне было очень обидно за Медведеву. Есть такая вещь, как ответственность. Если человек один раз так сделал, то он может и второй. Надо образовывать нашу молодежь, что ответственность — это очень важно», — сказала Погребняк.