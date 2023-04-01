Винокур раскрыл личную тайну в день своего 75-летия

Юморист Владимир Винокур отметил юбилей — ему исполнилось 75 лет. В интервью порталу «7дней» комик рассказал, как познакомился со своей супругой Тамарой. Оказалось, история их любви началась с фиктивного брака.

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Артист настойчиво пытался ухаживать за будущей пассией, однако та знаки внимания всячески игнорировала, а самого Винокура называла строго на «вы». Переломный момент произошел при поступлении на работу в театр.

«Дело в том, что на работу в Театр оперетты старались брать москвичей — чтобы не возникало проблем с общежитием. Тамара узнала, что у меня в ГИТИСе скоро распределение, и решила по-дружески помочь», — поделился юморист.