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Продюсер Стас Шеминов рассказал о психологической травме после КВН

Продюсер шоу "Импровизация" на ТНТ Стас Шеминов рассказал о том, что участники страдают от психологической травмы после КВН. Об этом он сообщил в шоу "Надкаст" на YouTube-канале Labelsmart.

Продюсер рассказал о психологической травме после КВН
© Кадр из видео

По словам продюсера, после участия в КВН у юмористов остается психологическая травма. В шоу веселых и находчивых их просят подобрать уникальный стиль для команды, чтобы она выделялась на фоне других.

Звезда КВН раскрыл главную проблему современных комиков

Теперь, когда им подбирают костюмы для съемках в "Импровизации", комики жалуются на свои воспоминания после КВН. "Нам опять нужен стиль", — говорят они.

Ранее сообщалось, что комик высказался о закрытии Comedy Club.

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