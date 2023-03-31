Продюсер рассказал о психологической травме после КВН

Продюсер шоу "Импровизация" на ТНТ Стас Шеминов рассказал о том, что участники страдают от психологической травмы после КВН. Об этом он сообщил в шоу "Надкаст" на YouTube-канале Labelsmart.

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По словам продюсера, после участия в КВН у юмористов остается психологическая травма. В шоу веселых и находчивых их просят подобрать уникальный стиль для команды, чтобы она выделялась на фоне других.

Теперь, когда им подбирают костюмы для съемках в "Импровизации", комики жалуются на свои воспоминания после КВН. "Нам опять нужен стиль", — говорят они.