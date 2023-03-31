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47 минут назад

Комик Зоя Яровицына призналась, что рыдала после выступлений в Stand Up на ТНТ

Мария Каткова

Зоя Яровицына, продюсер "Женского стендапа" и юмористка, рассказала о том, как рыдала после съемок программы Stand Up на ТНТ. Об этом она сообщила в шоу "Надкаст" на YouTube-канале Labelsmart.

"Рыдала каждый день", — юмористка рассказала о шоу Stand Up
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Звезда рассказала, что пришла в шоу после того, как успешно выступала в программе «Comedy Баттл». Однако выступления были для нее серьезным стрессом, так как большинство зрителей приходили за шутками других комиков. По ее словам, все ждали Нурлана Сабурова, а во время ее выступления выходили из зала.

"Я полгода, наверное, походила, кое-как два монолога сдала. Я просто рыдала каждый день", — заявила она.

После такого стресса она решила, что продолжит свою карьеру по другую сторону камеры и занялась продюсированием юмористических шоу.

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Ранее сообщалось, что продюсер рассказал о психологической травме после КВН.

ТВ,Нурлан Сабуров,
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