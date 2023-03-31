"Рыдала каждый день", — юмористка рассказала о шоу Stand Up

Зоя Яровицына, продюсер "Женского стендапа" и юмористка, рассказала о том, как рыдала после съемок программы Stand Up на ТНТ. Об этом она сообщила в шоу "Надкаст" на YouTube-канале Labelsmart.

Звезда рассказала, что пришла в шоу после того, как успешно выступала в программе «Comedy Баттл». Однако выступления были для нее серьезным стрессом, так как большинство зрителей приходили за шутками других комиков. По ее словам, все ждали Нурлана Сабурова, а во время ее выступления выходили из зала.