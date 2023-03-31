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43 минуты назад

Подольская объяснила смысл своего появления на шоу «Голос»

Слово и Дело

Выпускница «Фабрики звезд — 5» Наталья Подольская стала участницей шоу «Голос». Однако звезда эстрады не просто так пришла на передачу.

Подольская объяснила смысл своего появления на шоу «Голос»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как оказалось, певица решила публично поздравить своего супруга Владимира Преснякова, который находится среди членов жюри, с днем рождения. Подольская вышла на сцену и исполнила хит Beyonce If I were a boy.

После этого артистка поделилась эмоциями от выступления. По ее словам, в тот момент она как будто вновь оказалась на сцене «Фабрики звезд».

«Ощущение, что мне снова 18 лет, а я опять на "Фабрике звезд". Руки тряслись», — высказалась Подольская.

В первые секунды певица растерялась и даже не смогла вымолвить ни звука. Однако позже она взяла себя в руки, пустила искрометную шутку в адрес мужа и зажгла на сцене.

ТВ,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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