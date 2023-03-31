Подольская объяснила смысл своего появления на шоу «Голос»

Выпускница «Фабрики звезд — 5» Наталья Подольская стала участницей шоу «Голос». Однако звезда эстрады не просто так пришла на передачу.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Как оказалось, певица решила публично поздравить своего супруга Владимира Преснякова, который находится среди членов жюри, с днем рождения. Подольская вышла на сцену и исполнила хит Beyonce If I were a boy.

После этого артистка поделилась эмоциями от выступления. По ее словам, в тот момент она как будто вновь оказалась на сцене «Фабрики звезд».

«Ощущение, что мне снова 18 лет, а я опять на "Фабрике звезд". Руки тряслись», — высказалась Подольская.