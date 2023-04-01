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2 часа назад

Гагарина устроила перепалку с Бастой и Беляевым в новом выпуске «Голоca»

Слово и Дело

Очередной выпуск «Голосa» запомнился зрителям не только яркими номерами, но и поведением судей. На этот раз Полина Гагарина снова повздорила с членами жюри.

Гагарина устроила перепалку в новом выпуске «Голоca»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнительница хита «Спектакль окончен» привыкла находиться в центре внимания. Но другие судьи, в числе которых Баста, Владимир Пресняков и Антон Беляев, не упускают возможности подшутить над Гагариной. Мужчины перебивают артистку и практически отбирают у нее участников «Голоca», пишет StarHit.

В пятом выпуске шоу Гагарина попыталась завлечь в свою команду семейную пару. Но в дискуссию вмешались Баста и Беляев. Тогда артистка предложила мужчинам созвониться вечером и поговорить.

«Мы так устаем, что вечером просто звоним друг другу и молчим в трубку», — съязвил Баста.

За внимание студентки ГИТИСа боролись сразу все судьи. Гагарина уверяла девушку, что в любой команде с мужчиной-наставником она столкнется с абьюзом, а затем предложила объединиться. Но участница предпочла Беляева. Артистка призналась, что такой выбор ее довел до зависти.

ТВ,Антон Беляев,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,
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