Гагарина устроила перепалку в новом выпуске «Голоca»

Очередной выпуск «Голосa» запомнился зрителям не только яркими номерами, но и поведением судей. На этот раз Полина Гагарина снова повздорила с членами жюри.

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Исполнительница хита «Спектакль окончен» привыкла находиться в центре внимания. Но другие судьи, в числе которых Баста, Владимир Пресняков и Антон Беляев, не упускают возможности подшутить над Гагариной. Мужчины перебивают артистку и практически отбирают у нее участников «Голоca», пишет StarHit.

В пятом выпуске шоу Гагарина попыталась завлечь в свою команду семейную пару. Но в дискуссию вмешались Баста и Беляев. Тогда артистка предложила мужчинам созвониться вечером и поговорить.

«Мы так устаем, что вечером просто звоним друг другу и молчим в трубку», — съязвил Баста.