Басков вспомнил свой конфуз на сцене с Монсеррат Кабалье

Гостем очередного выпуска шоу «Моя мелодия» на телеканале «Россия-1» стала балерина Светлана Захарова. Звезда поделилась с ведущим передачи Николаем Басковым неловкой историей, которая произошла прямо на сцене.

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Однажды ей сделали подарок — живое выступление оперного певца Эльчина Азизова и учениц хореографического училища имени Л.М.Лавровского. Однако мини-концерт едва не был сорван, так как девочки никак не могли преодолеть волнение.

Басков поддержал юных исполнительниц и рассказал свою неловкую историю. Конфуз произошел прямо во время выступления в США, когда на одной сцене с ним находилась легенда оперы Монсеррат Кабалье.

«У меня были проблемы с желудком. Поэтому, когда вышел на сцену и запел первую арию, первый ряд начал постепенно расходиться, потому что диафрагма давила… воздух пошел!» — признался Басков.