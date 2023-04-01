$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Николай Басков вспомнил, как оконфузился на выступлении с Монсеррат Кабалье

Слово и Делоиещё 1

Гостем очередного выпуска шоу «Моя мелодия» на телеканале «Россия-1» стала балерина Светлана Захарова. Звезда поделилась с ведущим передачи Николаем Басковым неловкой историей, которая произошла прямо на сцене.

Басков вспомнил свой конфуз на сцене с Монсеррат Кабалье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Однажды ей сделали подарок — живое выступление оперного певца Эльчина Азизова и учениц хореографического училища имени Л.М.Лавровского. Однако мини-концерт едва не был сорван, так как девочки никак не могли преодолеть волнение.

Басков поддержал юных исполнительниц и рассказал свою неловкую историю. Конфуз произошел прямо во время выступления в США, когда на одной сцене с ним находилась легенда оперы Монсеррат Кабалье.

«У меня были проблемы с желудком. Поэтому, когда вышел на сцену и запел первую арию, первый ряд начал постепенно расходиться, потому что диафрагма давила… воздух пошел!» — признался Басков.

По его словам, весь ужас той ситуации передавала дама в первом ряду. Женщина сверлила российского артиста взглядом и изо всех сил обмахивалась веером.

ТВ,Эльчин Азизов,Монсеррат Кабалье,Светлана Захарова,Николай Басков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий