Полина Гагарина пригрозила покинуть шоу «Голос» из-за поведения Басты

В новом сезоне шоу «Голос» в жюри, помимо уже знакомых зрителям Полины Гагариной и Басты, вошли Антон Беляев и Владимир Пресняков. В результате Гагарина оказалась единственной женщиной в мужском коллективе и столкнулась с не привычными для неё жёсткими шутками.

Фото: Рег_2x2.su (Благовещенск) Рег_2x2.su (Благовещенск)

Баста и Антон Беляев во время слепых прослушиваний часто подкалывают, перебивают Гагарину. Певица долго это терпела, однако в последнем выпуске не выдержала и прямо спросила у коллег:

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Здесь принято, что мужчины перебивают женщину?

Атмосферу усугубило то, что в последнее время участники «Голоса» не спешат отправляться в команду Полины Гагариной. Когда оборачиваются несколько членов жюри, исполнители чаще выбирают Владимира Преснякова или Басту.

Особенно показателен случай с Алиной Бахшалиевой, участницей шоу из Саратова. Девушка во время слепых прослушиваний спела хит Полины Гагариной «Драмы больше нет» и даже попросила исполнительницу выйти к ней на сцену и спеть дуэтом.

Гагарина тут же вспомнила случай из другого выпуска. Тогда другая участница тоже попросила Полину Гагарину спеть с ней дуэтом, но после пошла в другую команду. Певица заподозрила, что и сейчас будет так же – тем более, что к Бахшалиевой обернулись двое.

Вторым членом жюри, пожелавшим взять девушку в свою команду, был Баста. Он и Гагарина тут же начали переманивать юную исполнительницу друг у друга:

У вас не получится с Полиной Гагариной, получится две Полины Гагариной в команде, - заверял участницу Баста.

С другой стороны, Гагарина обещала раскрыть талант девушки и очень эмоционально её хвалила. Но такой подход не помог: извиняясь и явно чувствуя себя неловко, участница всё же выбрала Василия Вакуленко. И тут Полина Гагарина резко встала с кресла.

Всё хорошо, я просто ухожу, - изменившимся голосом произнесла она.

Впрочем, вместо того, чтобы уйти, Гагарина лишь спряталась за креслом. Баста пошутил о том, что у членов жюри уже «забрали паспорта» - мол, никуда-то они не денутся. Полина Гагарина согласилась с этим и вернулась на своё место.