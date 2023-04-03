Пресняков рассказал, как стал наставником проекта «Голос»

"Не было такого, что испытал шок. Я ведь еще лет десять назад мог там участвовать, но по каким-то причинам не получилось. Я как-то пошутил, что все это время «подсиживал» своего друга Леню Агутина, чтобы занять его место, подсыпал ему в чай всякие порошочки, и вот наконец получилось", — отшутился Пресняков.