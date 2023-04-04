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55 минут назад

Российский комик раскрыл закулисье популярного шоу

Lenta.ru

Известный российский комик Филипп Воронин раскрыл закулисье первого сезона интернет-проекта «Большое шоу», где юмористы, запертые в одном помещении, состязаются в том, чтобы не рассмеяться. В подкасте «Авторитет мысли» на YouTube он заявил, что на съемках ему и другим участникам шоу ввиду того, что они первыми снимались в нем, было не до конца понятно происходящее.

Российский комик раскрыл закулисье популярного шоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам комика, перед съемками он поверхностно ознакомился с сутью проекта. Впечатления от пребывания на площадке он описал фразой «вообще ничего не понятно».

«Ты внутри находишься и вообще не понимаешь, где ты участвуешь, это же еще не вышло, мы первые были, кто снимался. И вообще ничего не ясно, вообще», — высказался Воронин о специфике участия в «Большом шоу».

Юморист также отметил, что в то время как зрителям и ведущему Азамату Мусагалиеву, находящемуся вне помещения с комиками, благодаря камерам было видно все происходящее, он, будучи внутри, мог не заметить какие-то яркие моменты с другими участниками.

Кроме того, комик поделился, что самым тяжелым на съемках было контролировать себя, чтобы не рассмеяться.

«Как только в голову проникла мысль посмеяться, она дойдет до пункта назначения», — добавил Воронин.

Проект «Большое шоу» с ведущим Азаматом Мусагалиевым начал выходить на YouTube в феврале. В шоу десять юмористов, запертых в одном помещении, состязаются за денежный приз суммой три миллиона рублей. Главная задача участников проекта — не смеяться и не улыбаться, в противном случае их исключают. При этом юмористам необходимо взаимодействовать друг с другом.

ТВ,Азамат Мусагалиев,
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