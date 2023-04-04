Дочь Валерии Шена Шульгина, более известная как певица SHENA?, участвовала в программе «Маска» на НТВ. В беседе с Teleprogramma.pro она раскрыла детали съемочного процесса.

Артистка призналась, что рада была быть раскрытой. Из-за участия в проекте у нее был слишком насыщенный график. Она не пропустила ни одной репетиции. Поэтому девушке приходилось работать без выходных, совмещая шоу с основной деятельностью.

Шульгина отметила, что выступать в поролоновых костюмах не только сложно, но и травмоопасно. Она рассказала, что один из участников даже потерял сознание, так как ему нечем было дышать.

«Когда люди снимают маски, чаще всего это багровые лица, все мокрые, глаза в кучку и стоят еле-еле, потому что, если говорить о физическом самочувствии, то ты действительно ощущаешь себя не очень хорошо», — резюмировала певица.