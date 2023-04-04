Бурунов раскрыл подробности нового шоу

Российский актер театра и кино Сергей Бурунов стал гостем прямого эфира онлайн-шоу "ОК на связи" социальной сети "Одноклассники" и раскрыл подробности нового шоу "ОКнутые люди", где он является ведущим. Подробности сообщаются в пресс-релизе, который поступил в редакцию "Ленты.ру".

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Так, по словам актера, "ОКнутые люди" — интерактивное шоу об увлечениях людей, зарегистрированных в социальной сети. Все желающие присылают свои выступления, проходят отбор, а затем звездное жюри выбирает победителя.

"Участники шоу будут использовать деньги для прокачки своего хобби. Звездные жюри угадывают хобби героев, а все деньги делятся между участниками выигравшей команды", – поделился Бурунов.