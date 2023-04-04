Довлатова рассказала о постыдном случае в прямом эфире

Известная российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова рассказала о постыдном случае, который произошел с ней в прямом эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Об этом сообщает "Лента.ру".
Так, во время интервью с бывшим лидером СССР Михаилом Горбачевым по ошибке назвала его другим именем:
"Мы сидим с ним, весь эфир разговариваем, и в конце я говорю: "Сегодня у нас в гостях был Михаил Сергеевич Боярский". Если бы вы видели его лицо... Хорошо, что я не видела в этот момент свое лицо".
По словам Довлатовой, она никогда не забудет о случившемся.