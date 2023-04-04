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25 минут назад

Телеведущая Алла Довлатова рассказала о постыдном случае в прямом эфире

Мария Иглина

Известная российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова рассказала о постыдном случае, который произошел с ней в прямом эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Об этом сообщает "Лента.ру".

Довлатова рассказала о постыдном случае в прямом эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, во время интервью с бывшим лидером СССР Михаилом Горбачевым по ошибке назвала его другим именем:

"Мы сидим с ним, весь эфир разговариваем, и в конце я говорю: "Сегодня у нас в гостях был Михаил Сергеевич Боярский". Если бы вы видели его лицо... Хорошо, что я не видела в этот момент свое лицо".

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По словам Довлатовой, она никогда не забудет о случившемся.

Ранее были раскрыты подробности нового шоу Павла Воли.

ТВ,Алла Довлатова,Михаил Боярский,Ксения Бородина,Михаил Горбачев,
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