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1 час назад

Пресняков раскрыл детали закулисной жизни шоу «Голос»

Lenta.ru

Музыкант Владимир Пресняков — младший раскрыл интересные детали закулисной жизни телешоу «Голос». На съемочной площадке с самого начала царила дружественная и веселая атмосфера, взаимоотношения были прекрасными, отметил он в интервью «Вечерней Москве».

Пресняков раскрыл детали закулисной жизни шоу «Голос»
Фото: Лента.руЛента.ру

«Состав наставников на "Голосе" отличный. Атмосфера супер! Мы просто угораем, и зал вместе с нами, и участники проекта тоже. Жаль, что не все покажут в эфире, ведь это прежде всего конкурс», — поделился певец.

Владимир Пресняков также похвалил и техническую команду телепроекта. По мнению артиста, каждый сотрудник — настоящий профессионал.

«У нас вся команда, работающая за кулисами, просто чумовая. Все делается качественно, быстро и превращается в незабываемую историю», — рассказал музыкант.

Артист рассказал, что думает про новшество на проекте — специальную красную кнопку. Она «блокирует действия конкурентов» и не дает проголосовать за понравившегося участника.

«Это некий прикол, чтобы добавить немножко перчинки в наши отношения. Кстати говоря, такая кнопочка подарила мне одного классного исполнителя», — подытожил Пресняков.

28 марта финалистка третьего сезона шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева рассказала, как участвовала в кастинге на проект. По словам девушки, она была счастлива попасть в «Останкино», так как все там было новым и неизведанным. Она подчеркнула, что сама выбрала для исполнения песню «Кукушка», которую до этого услышала в фильме «Битва за Севастополь».

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