Воля заявил, что на Comedy Club некого звать

7 апреля на ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club. Один из ведущих шоу Павел Воля пожаловался, что на съемки некого звать.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Мы тут готовились к съемкам Comedy и столкнулись с такой проблемой: стали составлять список гостей и поняли, что некого звать. Нет звезд! Эти уехали, те не выступают, эти вроде приехали, но еще не выступают», – заявил Воля.

Тем не менее в новом выпуске к Воле и Гарику Харламову придет комик Денис Дорохов. Он расскажет о том самом поцелуе на сцене, а также объяснит, зачем старается брать как можно больше проектов.

С ведущими также пообщаются участники группы Otyken. Они расскажут, как дошли до мировой славы и номинации на премию «Грэмми».

Павел Воля в финале выпуска порассуждает об исчезновении старых звезд и отсутствии новых. Из-за этого страдают зрители и популярные шоу, считает юморист.