Воля заявил, что на Comedy Club некого звать

7 апреля на ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club. Один из ведущих шоу Павел Воля пожаловался, что на съемки некого звать.
«Мы тут готовились к съемкам Comedy и столкнулись с такой проблемой: стали составлять список гостей и поняли, что некого звать. Нет звезд! Эти уехали, те не выступают, эти вроде приехали, но еще не выступают», – заявил Воля.
Тем не менее в новом выпуске к Воле и Гарику Харламову придет комик Денис Дорохов. Он расскажет о том самом поцелуе на сцене, а также объяснит, зачем старается брать как можно больше проектов.
С ведущими также пообщаются участники группы Otyken. Они расскажут, как дошли до мировой славы и номинации на премию «Грэмми».
Павел Воля в финале выпуска порассуждает об исчезновении старых звезд и отсутствии новых. Из-за этого страдают зрители и популярные шоу, считает юморист.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на ТНТ раскрыли подробности нового шоу Павла Воли. Первый выпуск выйдет 16 апреля.