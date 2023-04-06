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43 минуты назад

Павел Воля заявил, что на Comedy Club некого звать

Слово и Делоиещё 1

7 апреля на ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club. Один из ведущих шоу Павел Воля пожаловался, что на съемки некого звать.

Воля заявил, что на Comedy Club некого звать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы тут готовились к съемкам Comedy и столкнулись с такой проблемой: стали составлять список гостей и поняли, что некого звать. Нет звезд! Эти уехали, те не выступают, эти вроде приехали, но еще не выступают», – заявил Воля.

Тем не менее в новом выпуске к Воле и Гарику Харламову придет комик Денис Дорохов. Он расскажет о том самом поцелуе на сцене, а также объяснит, зачем старается брать как можно больше проектов.

С ведущими также пообщаются участники группы Otyken. Они расскажут, как дошли до мировой славы и номинации на премию «Грэмми».

Павел Воля в финале выпуска порассуждает об исчезновении старых звезд и отсутствии новых. Из-за этого страдают зрители и популярные шоу, считает юморист.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на ТНТ раскрыли подробности нового шоу Павла Воли. Первый выпуск выйдет 16 апреля.

ТВ,Денис Дорохов,Гарик Харламов,Павел Воля,
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